التحالف الإسلامي العسكري يوقع مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب مع القيادة الأمريكية

وقع الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووفد من القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية فى مجال محاربة الإرهاب.

وقع المذكرة اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض ورئيس قسم عمليات المعلومات في القيادة المركزية الأمريكيةالعقيد أندرو ويسكيمان والذي يزور السعودية حاليا على رأس وفد رفيع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء "العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة تجاهها".

وسلط الجانبان "الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف من خلال الجهود والمبادرات في المجالات الفكرية والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف"، فيما" قام الجانبان بتبادل مذكرة تفاهم في مجال محاربة الإرهاب".

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها للمشاركة في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، وتسعى للانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.