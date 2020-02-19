 الاتحاد المغربي يتقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية - بوابة الشروق
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الاتحاد المغربي يتقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 2:03 ص

كشفت تقارير مغربية عن تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط على ملعب يتم تحديده مسبقا لأول مرة في التاريخ.

ونشرت قناة المغربية الرياضية عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏عاجل.. الجامعة الملكية لكرة القدم تقدم طلبًا رسميًا للكاف من أجل استضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2020 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأضافت: "كذلك نهائي كأس الكونفدرالية بمركب مولاي عبد الله بالرباط (مصدر من الجامعة للرياضية المغربية)".


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