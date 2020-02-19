إعلان الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية في جنوب سيناء

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أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتعرضها لرياح شديدة محملة بالرمال، إضافة إلى تساقط الأمطار الخفيفية في بعض المدن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى عقب تعرض بعض المناطق بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين اليوم الأربعاء لتساقط أمطار خفيفة.

وأكد فودة أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل علي مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإمداد جميع مدن المحافظة بخرائط موضح عليها تمركزات المعدات الثقيلة والأهداف الحيوية.

وأضاف أن جميع رؤساء المدن قاموا بتفقد مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واعداد الطلمبات الثابتة والطافية، لكسح تجميع المياه بالطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن في حالة تساقط الأمطار، كما جرى إمداد مدينة سانت كاترين بتليفون ثريا للاستخدام في حالة قطع الاتصالات.

وقامت جميع الوحدات المحلية برفع كفاءة المعدات الثقيلة وبالفعل جرى نشر هذه المعدات حول المناطق الأكثر عرضة للسيول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتضافر الجهود في حالة حدوث سيول.