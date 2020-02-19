«الكرملين» يحذر أنقرة من شن عملية عسكرية تركية في إدلب

حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من احتمال قيام أنقرة بشن عملية عسكرية في محافظة "إدلب" السورية، ووصفت هذه الخطوة في حالة الإقدام عليها بأنها ستكون "أسوأ سيناريو".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ديمتري بيكسوف، المتحدث باسم "الكرملين" قوله اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول رد (موسكو ) إذا شنت تركيا هجومًا في "إدلب" دعونا لا نتخيل أن يتحول أسوأ سيناريو ممكن إلى واقع".

وأضاف بيسكوف أن هذه العملية ستكون ضد السلطات الشرعية السورية وقواتها المسلحة وستكون أسوأ سيناريو ممكن.. مشيرا إلى أن (موسكو) ستواصل الاتصال مع (أنقرة ) لمنع تصعيد الموقف في "إدلب".