هالاند يقود دورتموند للفوز على سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد المهاجم النرويجي اليافع إيرلينج هالاند فريق بوروسيا دورتموند الألماني لانتصار ثمين على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2/ 1 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند /19 عاما/ هدفي دورتموند في الدقيقتين 69 و77 وتكفل البرازيلي نيمار بالهدف الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 75.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة بشكل هادئ دون أي فرص تذكر للفريقين.

وبعد مضي عشر دقائق من بداية المباراة كاد نيمار أن يفتتح التسجيل لسان جيرمان عبر ضربة حرة نفذها بشكل رائع لكن الكرة مرت بمحاذاة شباك دورتموند تماما.

وأهدر جادون سانشو فرصة ثمينة لدورتموند في الدقيقة 14 بعدما خاض مشوارا ماراثونيا صوب منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة زاحفة خارج الشباك.

وفرض دورتموند سيطرته على مجريات المباراة لكن دون فاعلية حقيقية على مرمى الحارس كيلور نافاس.

وكاد سانشو أن يضع دورتموند في المقدمة مع حلول الدقيقة 27 بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء ولكن نافاس كان يقظا وأنقذ الموقف.

وضاعت فرصة أخرى محققة لدورتموند في الدقيقة 34 بعد هجمة سريعة انتهت بتمريرة من سانشو إلى هالاند الذي سدد كرة قوية لكنها مرت على بعد سنتيمترات من شباك سان جيرمان.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني تألق نافاس وتصدى لانفراد تام من إيمري تشان.

وسيطر دورتموند على الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني قبل أن تنتقل السيطرة إلى سان جيرمان لكن دون فرص محققة على المرميين.

وضاعت فرصة هدف محقق لسان جيرمان في الدقيقة 65 بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي أبعدها رومان بوركي حارس دورتموند ببراعة لترتد الكرة إلى نيمار الذي سدد كرة قوية أيضا لكن مرت مباشرة بجوار الشباك.

وفك هالاند لوغريتمات المباراة بتسجيله هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 69 بعد هجمة سريعة انتهت بتمريرة من أشرف حكيمي إلى رافاييل جيريرو الذي سدد صوب المرمى لكن الكرة لمست أحد المدافعين وتهيأت لهالاند أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة في الشباك.

وأدرك نيمار التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 75 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مبابي أمام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء في الشباك الخالية.

وتقمص هالاند دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة ذكية من جيوفاني ريينا.

وأهدر نيمار فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل لسان جيرمان بعد ارتباك دفاعات دورتموند ووصول الكرة للمهاجم البرازيلي أمام المرمى مباشرة لكنه سددها قوية خارج الشباك.

وأضاع أشرف حكيمي فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثالث لدورتموند قبل أربع دقائق من النهاية بعد تمريرة من سانشو أمام المرمى مباشرة ليسدد اللاعب المغربي كرة قوية لكن بعيدا عن المرمى.

وكاد تياجو سيلفا أن يخطف هدف التعادل القاتل لسان جيرمان في الوقت بدل الضائع لكن ضربة رأسه مرت من فوق الشباك مباشرة.