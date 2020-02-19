الصين تلغي بطاقات 3 صحفيين بـ«وول ستريت جورنال» بسبب مقال حول كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إلغاء البطاقات الصحفية لثلاثة صحفيين يعملون لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد نشر الصحيفة مقالا أوائل الشهر الجاري حول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اعتبرته بكين "عنصريا ويضر بمشاعر الشعب الصيني".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت، تعليقا على مدى استجابة الصحيفة الأمريكية لطلب الخارجية الصينية بتقديم اعتذار علني عن مقالها والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عنه.

وقال شوانغ: في 3 فبراير الجاري، نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا بعنوان "الصين هي الرجل الحقيقي المريض في آسيا" للبروفيسور (والتر راسل)، والذي يشوه جهود الصين حكومة وشعبا في مكافحة فيروس (كوفيد-19). وتم استخدام هذا العنوان التمييزي العنصري، ما أثار السخط والإدانة من الشعب الصيني والمجتمع الدولي".

وأضاف: "قدم الجانب الصيني احتجاجا صارما إلى وول ستريت جورنال، وأوضحنا موقفنا الرسمي .. وطالبت الصين الجريدة بإدراك خطورة هذا الخطأ وتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة الأشخاص المعنيين، مع إبلاغها باحتفاظنا بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وتابع شوانغ: رغم ذلك، من المؤسف أن ما قامت به (وول ستريت جورنال) حتى الآن ليس سوى التهرب من مسؤوليتها، ولم تصدر اعتذارا رسميا أو تبلغنا بما تعتزم القيام به حيال الأشخاص المعنيين.

وأشار إلى أن "الجانب الصيني يتعامل مع الشؤون المتعلقة بالصحفيين الأجانب وفقا للقوانين واللوائح، وأن الشعب الصيني لا يرحب بوسائل الإعلام التي تنتهج لغات تمييزية عنصرية وتهاجم وتشوه بصورة خبيثة صورة الصين. ومن هذا المنطلق، تقرر اعتبارا من اليوم إلغاء البطاقات الصحفية لثلاثة صحفيين من الجريدة".