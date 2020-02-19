اسطوانة غاز طائشة تقتل رجلا أستراليا بعد سقوطها خلال عاصفة

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قالت الشرطة وسلطات الطوارئ في أستراليا اليوم الأربعاء إن رجلا لقي حتفه بسبب اسطوانة غاز أثناء عاصفة رعدية بالقرب من جسر سيدني هاربور بريدج.

وقع الحادث بعد منتصف الليل بوقت قصير عندما سقطت اسطوانة غاز زنتها 9 كيلوجرامات من ارتفاع كبير، خلال العاصفة التي على الرجل (37 عاما).

وقالت الشرطة إن الرجل أصيب بجروح بالغة في صدره ويده ونقله بعض المارة إلى فندق قريب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وعلى إثر ذلك الحادث، ناشدت الشرطة السكان المحليين التأكد من عدم وجود زجاجات مهملة في شرفات منازلهم تفاديا لتكراره.

وتعرضت ولاية سيدني ومعظم مناطق نيو ساوث ويلز ليل الثلاثاء/الأربعاء لطقس قاس، حيث شهدت أمطارا غزيرة ورياحا قوية وعواصف رعدية شديدة وفيضانات مفاجئة.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 65 ألف منزل الأربعاء ، في حين لحقت أضرار أخرى بالممتلكات في جميع أنحاء الولاية.