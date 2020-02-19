الصحة: منظمة الصحة العالمية «الأب الروحي» لنا في كل الأمراض المعدية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية بمثابة «الأب الروحي» للوزارة في كل الأمراض المعدية وليس فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «مجاهد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن اللجوء إلى منظمة الصحة العالمية بعد «كورونا»؛ يرجع إلى ما يمثله الفيروس من تحدي وخطورة، إضافة إلى انتشاره بهذا الحجم على المستوى العالمي.

وأشار إلى توقيع مصر على لائحة اتفاقية دولية، بشروط واشتراطات معينة ودليل إرشادي واحد تابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن «كورونا»، لافتًا إلى أن الدليل مؤشر على كيفية التعامل مع حالة الإصابة بالفيروس واكتشافها.

وأوضح متحدث الصحة أن منظمة الصحة العالمية جهة رقابية والمحددة لنجاح الدولة في المبادرات المختلفة، قائلًا إن المنظمة راقبت عمل الوزارة في حملة 100 مليون صحة؛ عبر تقييم ساعات العمل وطريقة التحليل والكواشف.

ولفت إلى أن التحاليل والإجراءات المعملية الفنية المطبقة أثناء التعامل مع الشخص الحامل لفيروس «كورونا»، طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى استكمال الشخص فترة العزل المقررة بالرغم من النتيجة السلبية للتحاليل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان مشترك مع وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، سلبية نتائج تحاليل الشخص الأجنبي المصاب بفيروس كورونا في مصر.