نائب محافظ كفرالشيخ ورئيس الجامعة يشهدان الملتقى الوطني الثالث

شهد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الملتقى الوطني " تحديات الدولة المصرية في دعم القضايا العربية والأفريقية " في دورته الثالثة بجامعة كفرالشيخ، وذلك بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعمداء الكليات والإعلاميين والطلاب، معرباً عن سعادته البالغة بحضور الملتقى، قائلاً إن السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، هو قامه وطنية كان لها بالغ الأثر في تعزيز الجهود المصرية والدفاع عن قضايا الوطن العربي في مختلف المحافل الدولية، وكان خير ممثلاً لمصر في أوقات عصيبة من تاريخ الدولة المصرية، وأصبح سفيراً لمصر في ألمانيا، وعمل وزيراً للخارجية في عام 2011، وله العديد من المواقف الوطنية والقومية المؤثرة بالمجتمع الدولي.

وفى نهاية كلمته قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على دعمه الكامل للجامعة.

ومن جانبه قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إنها الزيارة الأولى لمحافظة وجامعة كفرالشيخ، مشيداً بتطور الجامعة ومكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية.

ولفت إلى وجود العديد من الظواهر الحديثة التي ظهرت لبعض الدول ومنها ظاهرة الدفع الرباعى، وظاهرة الإرهاب التي تعيق الجيش، وظاهرة احتلال أحد الدول من قبل 8 جيوش وبعض الجماعات الإرهابية، وظاهرة الشهية المتزايدة للتدخل في شئون بعض الدول المحيطة في الإقليم، قائلاً: "إن الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات".