حكى الإسباني ليونيل ميسي قائد برشلونة، تفاصيل يومه، في حواره مع صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الكتالونية، والذي نُشر جزءً منه مساء اليوم الأربعاء.

وقال ميسي حول تفاصيل يومه: « لدينا حياة طبيعية للغاية أحبها لأنني أحب الروتين في مهنتي وفي حياتي، ينتهي يومنا الطبيعي مبكرا لأننا نكون مرهقين من التعب أنا وأنتونيلا مع كافة نشاطات الأولاد، يوم الثلاثاء والخميس هناك تدريب للأولاد في مدرسة «اللامسيا» بعد انتهاءه نقضى الوقت مع الأصدقاء».

وأضاف: «أحب حياتي في برشلونة، روتين العائلة وروتين مهنتي يناسبني جدا، لحسن حظي مهنتي تسمح لي أن أنهي التدريبات وأنطلق لتناول الغذاء مع زوجتي ثم نذهب لإحضار الأولاد من المدرسة ونقضي الوقت معا كعائلة وهذا أمر مهم لي».

وكسر ميسي وكشف عن مدى ارتياحه مع النادي الكتالوني، وذلك بعد التكهنات التي أشارت لرحيل الأسطورة الأرجنتينية عن الفريق في الصيف المقبل."تابع التفاصيل".