إغلاق محلات تجارية دون تراخيص وإزالة مباني متهالكة بمركز الخارجة

أصدرت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 10 قرارات هدم منشآت آيلة للسقوط بالمدينة، و5 قرارات غلق لمنشآت تجارية مخالفة للشروط والتراخيص.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إنه تم إصدار القرارات أرقام "694 ، 703 ، 704 ، 705، 706، 707، 715، 716، 717، 738" لسنة 2020، وتشمل هدم منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها مما يستوجب إزالتها.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال القرارات للجهات الأمنية، تمهيدا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية، بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة الحالية، بجانب إصدار 5 قرارات غلق لمنشآت تجارية مخالفة أرقام "6951، 722، 723، 724، 745" لسنة 2020، لغلق مطاعم ومقاهي ومكتبات ومحلات كشري، تعمل بدون ترخيص، ومحلات ألعاب فيديو "بلاي ستيشن" لانتهاء ترخيصها من القرية الذكية.