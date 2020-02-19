مايا مرسي: صرف مكافآت مادية لأعضاء المحليات سيكون عبء كبير على الدولة

سيدات مصر ستشارك بقوة بالانتخابات المقبلة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن وجود مكافآت مادية لأعضاء المجالس المحلية سيكون عبء كبير على الدولة، قائلة: "مش علشان نائب البرلمان بياخد مكافأة وعضو مجلس الشيوخ هياخد مكافأة يبقي عضو المجلس المحلي يأخذ مكافأة".

وأضافت رئيس القومي للمرأة خلال كلمتها في الحوار المجتمعي المنعقد حاليا بائتلاف دعم مصر، أن سيدات مصر ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمان أو مجلس الشيوخ ، أو مجالس المحليات، وهناك تجهيزات كبيرة تتم من سيدات مصر وسيكون اكبر مما تتوقعون بمشاركة السيدات بالانتخابات المقبلة، قائلة: "ونحن معكم قلبا وقالبا في الجلسات الحوارية".

وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن لقاء اليوم يأتي ضمن مجموعة لقاءات عقدها الائتلاف لمحاولة التفاوض والوصول إلى توافق حول قانون الإدارة المحلية، لأنه من أهم القوانين التي تهم الدولة، مؤكدًا أن أي خلافات حول القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير.