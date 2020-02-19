حملة ترامب تسعى إلى جمع مليار دولار إضافية لمواجهة نفقات بلومبرج القياسية في الانتخابات

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طالب عدد من أعضاء فريق إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحديد هدف جديد يتمثل في جمع مليار دولار إضافية من التبرعات، لمواجهة النفقات القياسية لمنافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الملياردير مايكل بلومبرج.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين على المناقشات، دون الكشف عنهما.

وكان بلومبرج، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر القادم، قد تعهد بإنفاق مليار دولار "من أجل هزيمة ترامب".

وتسبب حجم النفقات الدعائية الكبيرة من جانب فريق بلومبرج في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة، بحسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن الرؤساء القائمين في السلطة يتمتعون عادة بميزة مالية أعلى من منافسيهم.

وقالت لجان إعادة انتخاب ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إنهم جمعوا 525 مليون دولار حتى الآن، وجمعوا أكثر من 200 مليون دولار بنهاية يناير.

يأتي ذلك في مقابل 121 مليون دولار لبيرني ساندرز، الديمقراطي الأكثر جمعا للتبرعات.

وحتى إن تفوق ترامب على بلومبرج والديمقراطيين ، فإنها لن تكون المرة الأولى. ففي عام 2016، جمعت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 564 دولار مقابل 333 مليون دولار لترامب.