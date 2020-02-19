تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، غدا الخميس، المؤتمر الدولي الثالث لجراحات أورام المخ والأعصاب للأطفال، تحت شعار (أفريقيا تواجه المستقبل)، وذلك في إطار التعاون بين المستشفى والجمعية الأفريقية لأورام مخ الأطفال والذي يعد المؤتمر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد الحضور والأبحاث والمشاركين.

وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس المؤتمر ومؤسس الجمعيه الأفريقية لأورام الأطفال ، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية في كافة المجالات وخاصة الجانب العلمي وتأكيدا لدور مصر الريادي على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف أن المؤتمر يعد حدثا علميا مختلفا ومميزا ، يضم نخبة من علماء وأساتذة جراحة المخ والأعصاب وأورام الأطفال من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى أساتذة من الدول الأفريقية مع وجود عدد كبير من الأطباء المتدربين الأفارقة المشاركين بالمؤتمر للتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال جراحات المخ والأعصاب.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يقام على مدى 3 أيام، ويستعرض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الأبحاث العلمية والتطور التكنولوجي في جراحات المخ والأعصاب وأورام الأطفال والأورام النادرة التي تتميز المستشفى بعلاجها بأرقام أعلى من مثيلاتها في العالم حيث يتم في المؤتمر تخصيص جلسات لهذه الأورام وأحدث طرق علاجها ونسب الشفاء منها.

ويعقد المؤتمر ،بقاعة المؤتمرات بمستشفى 57357 ، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية لأورام مخ وأعصاب الأطفال والجمعية العالمية لجراحات مخ وأعصاب الأطفال والاتحاد الفيدرالي لجمعيات مخ وأعصاب الأطفال وقسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني.