إعادة فتح متنزه بومبي الأثري في إيطاليا بعد استكمال عمليات ترميمه

احتفل متنزه بومبي الأثري ذي الشهرة عالمية أمس الثلاثاء، بانتهاء مشروع ترميم رئيسي به، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وجرى أمس افتتاح ثلاثة مواقع جديدة في المتنزه.

وتضم هذه المواقع "منزل العشاق"، وهو المنزل الوحيد في بومبي الذي له طابق ثان، وقد تم التنقيب عنه في عام 1933 لكنه تضرر جراء زلزال وقع في عام 1980.

أما الموقعين الآخرين اللذين تم افتتاحهما، بحضور وزير الثقافة داريو فراشيسكيني، فهما "دار السفينة أوروبا" و"منزل أورشارد".

وبومبي، في جنوب نابولي، مدينة رومانية قديمة كانت مزدهرة ولكنها تعرضت للدمار في العام 79 الميلادي بسبب ثوران بركان جبل فيزوف.

وأمس، تقدم المدينة صورة رائعة لا مثيل لها لحياة الرومان القدماء، حيث تم الحفاظ على أنقاضها بشكل ملحوظ بعد أن بقيت لقرون أسفل طبقات سميكة من الرماد البركاني.

وعلى مدار العقود الماضية، عانى الموقع من الإهمال، كما انهار مزيد من المباني.

ومن أجل ترميمها، تم تقديم منحة بقيمة 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) في عام 2012، وجاء الجزء الأكبر من التمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبعد متحف الكولوسيوم في روما ومتحف أوفيزي في فلورنسا، يعد متنزه بومبي أكثر المواقع السياحية شعبية في إيطاليا، وقد زاره 9ر3 مليون شخص العام الماضي، مقارنة بـ3ر2 مليون في عام 2012 .