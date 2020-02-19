رئيس هيئة الأركان السوداني يشيد بنتائج الآلية الأمنية السياسية مع جنوب السودان

وصف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات الآلية الأمنية السياسية المشتركة مع جنوب السودان، نتائج الاجتماعات بالبناءة.

وأنهت الآلية المشتركة اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بعدما بحثت عددا من الموضوعات، على رأسها الأحداث الأخيرة المتتالية التي جرت بمنطقة أبيي (الحدودية بين البلدين والتي كانت شهدت الشهر الماضي أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى)، حيث استمعت لعدد من التقارير من بعثة "يونسفا" المتواجدة بالمنطقة في هذا الخصوص، وخرجت بعدد من التوصيات من شأنها استدامة الأمن والاستقرار بأبيي.

كما بحثت الآلية القررات الخاصة بفتح المعابر وإدارتها وتشغيلها واستكمال معابر المرحلة الأولى، بحسب ماتم الاتفاق عليه في الجولة السابقة. وعاد إلى السودان اليوم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، والوفد المرافق له.

وقال الحسين إن الاجتماعات في جوبا تهيئ للعمل المشترك من خلال هذه الآلية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها دولة جنوب السودان، حكومة وشعباً وقواتها المسلحة، في سبيل رعاية وإنجاح مباحثات السلام السودانية بين كافة الأطراف.