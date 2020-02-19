السفيرة المصرية في داكار تلتقي مجموعة من الطلبة الجامعيين السنغاليين

في إطار نشاط السفارة في داكار للتعريف بالثقافة والحضارة المصرية، التقت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، بمجموعة من طلبة جامعة Institut Supérieur de Management (ISM) السنغالية.

تناولت السفيرة المصرية خلال كلمتها للطلبة السنغاليين مختلف أوجه العلاقات بين البلدين على الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية، مؤكدةً عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما استعرضت الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي العام الماضي، وما بذلته من جهود على صعيد تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

هذا وقد حرص الطلبة السنغاليين على طرح العديد من الاستفسارات للتعرف أكثر عن حضارة مصر وتاريخها وتأثيرها الثقافي في المنطقة، فضلاً عن التطرق لعدد من القضايا الثقافية والاجتماعية المطروحة في العالم الإسلامي.