محمد مصيلحي: حققنا فوزًا مهمًّا وهدفنا لقب البطولة العربية لكرة الطائرة

قال محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا بثلاثة أشواط مقابل شوط، على حساب نظيره فريق السيب العماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا بالقاهرة.

وأوضح أن الفريق قدم لقاءً مميزًا، على الرغم من خسارة الشوط الثالث، مشيرًا إلى أن المستوى سوف يكون أفضل مع توالي المباريات.

وشدد مصيلحي على أن الفريق لديه طموحات كبيرة وهدف محدد، وهو بذل أقصى ما يمكن من أجل المنافسة على لقب البطولة.