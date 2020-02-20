 المسماري: لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي - بوابة الشروق
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المسماري: لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 11:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 11:03 م

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري على أن «الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يهتم بالشعب الليبي وحل مشاكل شعبه وإنما يهتم بالنفط والغاز».

وشدد «المسماري»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على حق القوات المسلحة المخولة من الشعب والبرلمان في الدفاع عن كل شبر من ليبيا، مؤكدًا عدم قبوله لتهديدات أردوغان أو غيره.

وتابع: «نؤكد أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا تهادن أو هدنة مع محتل أجنبي»، مشيرًا إلى أن وقف الجيش الليبي إطلاق النار، وفقًا للبيان السابق إصداره في 12 يناير الماضي، احترامًا لمساعي الدول الصديقة.

وأشار إلى قبول الجيش وقف إطلاق النار، بالرغم من الإيمان أن الأزمة طالت وضرورة إنهائها بشكل سريع من خلال الحل العسكري، موضحًا أن القيادات الإرهابية في حكومة الوفاق تستجلب الإرهابيين من كل الدول العالم وخاصة سوريا وتركيا.


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