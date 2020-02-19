فوتا: ركلات الترجيح ستحسم بطل السوبر

تحدث مارك فوتا، المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الزمالك الأهلي والزمالك في السوبر المصري، المقرر إقامتها غدا الخميس، علي ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وقال فوتا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "مباراة الأهلي والزمالك هي مواجهة هيبة وقمة برستيج وكلهم يلعبون من أجل التربع على عرش الكرة المصرية، سنشاهد مباراة مثيرة للاهتمام غدًا".

وأكمل: "أتوقع تعادل الفريقين والوصول لركلات الجزاء، الزمالك يمر بثقة كبيرة بعد فوزه بالسوبر ضد الترجي، الأهلي فريق صلب هذا الموسم لم يستقبل سوء 4 أهداف".

وأضاف: "بعض اللاعبين هم من يقرورا نتيجة المباراة، خاصة أشرف بن شرقي الذي قدم مباراة جيدة ضد الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، وهناك لاعبون من الأهلي بفترة انتعاشة جيدة".

وواصل: "عملت مع أحمد فتحي وعمرو السولية ثنائي الأهلي، ولديهم قوة بدنية كبيرة وداوفع وحوافز، فتحي وصل لعمر الـ 35 ولكن لديه قوة وطاقة".

وأردف: "كما عملت مع أشرف بن شرقي، لاعب يمتاز بالمهارة والتمريرات الحاسمة ومن الصعب أن يجلس على دكة البدلاء، خط الوسط سيصنع الفارق في مباراة القمة غدًا".

وتابع: "عمل كارتيرون مدرب الزمالك، في المغرب لديه خبرة أكثر عن فايلر مدرب الأهلي في نوعيه هذه المباريات، الأول لديه أسبقية على الثاني خاصة من ناحية الخبرة الإفريقية".

واختتم: "من الصعب أن تدرب في إفريقيا دربت في أوروبا قبل أن آتى للإسماعيلي 2006، الأمر كان مختلفا يجب أن تحظى بالخبرة ومعرفة الثقافة والعقلية ومعرفة الكرة المصرية، وأين تكون قويًا وصلبًا وكيفية إعداد اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، من هذه الناحية كارتيرون يتفوق على فايلر".