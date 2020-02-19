طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية الليلة الماضية وذلك للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.

وأوضح موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني اليوم الأربعاء أن طائرة المراقبة E-8C JSTARS التابعة للقوات الجوية الأمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية على ارتفاع 8.8 كلم في اليوم السابق، وذلك على ما يبدو بهدف رصد تحركات في قاعدة إطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.

وسبق أن حلقت هذه الطائرة فوق شبه الجزيرة الكورية في أيام 31 يناير، ويومي 5 و7 فبراير الجاري، حيث تعمل الطائرة جوا على رصد الأرض وتقوم بمراقبة المركبات البرية.

وقال مسؤولون عسكريون إنه لا توجد تحركات خاصة في قاعدة إطلاق الصواريخ بكوريا الشمالية، كما أن حجم التدريبات العسكرية الشتوية الجارية للجيش الكوري الشمالي أقل مما كان عليه في السنوات الماضية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافوا أنه يُعتقد بأن الجيش الكوري الشمالي يقلل حجم التدريبات العسكرية الميدانية التي تتطلب عددا كثيرا من القوات العسكرية والمعدات، لمكافحة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

كما يخطط الجيش الكوري الجنوبي للامتناع عن إجراء التدريبات العسكرية الميدانية أو تأجيلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت السلطات الكورية الشمالية على أنها لم تكتشف بعد أي حالة إصابة بالفيروس.