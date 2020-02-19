تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وغزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

بورسعيد 12 18

الإسكندرية 12 18

شرم الشيخ 15 25

أسوان 13 23

كاترين 00 16

الإسماعيلية 12 18