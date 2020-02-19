وزير الدفاع الروسي وحفتر: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، في موسكو الوضع في ليبيا مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، حيث أكدا عدم وجود بديل للطرق السياسية لحل الأزمة الليبية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويجو التقى حفتر وناقشا الوضع في ليبيا، وأشارا إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير من هذا العام بموسكو؛ لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية التسوية للوضع الليبي.

ونوه البيان إلى أن الجانبين أكدا أيضا على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وأنه لا بديل للطرق السياسية لحل الأزمة الليبية وضرورة الحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.