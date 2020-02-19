نائب يتقدم بطلب إحاطة للحد من «فوضى عمالة الصيدليات»

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمواجهة فوضى العمالة في الصيدليات، عبر طلب إحاطة تقدم به لرئيس البرلمان علي عبدالعال، موجه لوزيرة الصحة هالة زايد، في هذا الشأن.

وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية، إن الصيدليات تعيش حالة من الفوضى في العمالة؛ تتمثل في فتح الصيدلية من خلال إصدار الترخيص باسم أحد خريجي كليات الصيدلة، ثم الاعتماد الكلي على عمالة ليس لها علاقة بالمجال الطبي، وهو ما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن صرف الأدوية في الصيدليات بدون "روشتة" يمثل مظهرًا آخر من مظاهر الفوضى المشوهة لأي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، فضلًا عما يترتب على تلك السلوكيات من مخاطر جسيمة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القضية ليست بحاجة لإصدار قوانين جديدة، نظرًا لوجود القوانين الضابطة؛ إلا أن الحل يتمثل في تفعيل دور الرقابة، خصوصًا في الصعيد والريف والمناطق النائية، والتي يتعامل فيها المواطنون مع من في الصدلية وكأنهم أطباء.

وأشار أبو العلا إلى أن معظم المحاضر التي تحرر في حالات وجود عمالة غير مؤهلة في الصيدليات، تكون ضد العامل بتهمة مزاولة مهنة أخرى، ولا تتعرض لصاحب الصيدلية بالإيقاف عن مزاولة المهنة، أو للصيديلة نفسها بالإغلاق، أو غير ذلك من الأساليب الرادعة.