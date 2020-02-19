 الرئيس الجزائري يقرر اعتبار 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري يقرر اعتبار 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 9:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 9:12 م

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتبار يوم 22 فبراير من كل سنة يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأربعاء - إنه "جاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس وأعلنه أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية الذي يبث على شاشات التلفزيون مساء غد الخميس، بأن يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني والعشرين من فبراير 2019".

وأضاف البيان أنه سيحتفل بهذا اليوم في كل أنحاء البلاد من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.

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