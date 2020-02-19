متحدث النواب للمستثمرين: الآن أنتم في بيئة تشريعية آمنة اقتصادية واعدة

وجه البرلماني صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، رسالة للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين، قائلًا: «أنتم في بيئة تشريعية آمنة وبيئة اقتصادية واعدة، تستطيعون استثمار أموالكم بشكل آمن ويحقق الربح طالما أنكم جادون».

وأضاف «حسب الله» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب أسرع في إصدار التشريعات المرتبطة بالمناخ الاقتصادي، منذ انعقاده عام 2016، لافتًا إلى أن أبرز هذه التشريعات قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به.

وأشار إلى إحداث المجلس تعديلات على قانون الاستثمار؛ من أجل وضع التشريعات المطمئنة للمستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين، موضحًا تحقيق ذلك من خلال قانون الصلح الواقي من الإفلاس المرتبط بقطاع كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، وقانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح متحدث النواب أن المجلس اليوم يسير في نفس الاتجاه المواكب للقيادة السياسية في دفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية، تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.