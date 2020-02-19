«تموين مطروح»: استلام بطاقات ذكية لصرف السلع التموينية المدعمة لـ14 مدينة وقرية

قال المهندس سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم استلام بطاقات ذكية لصرف السلع التموينية المدعمة، من وزارة الإنتاج الحربي لـ14 مدينة وقرية.

وأكد أبو اليزيد، استلام 369 بطاقة ذكية لمدينة مرسي مطروح، وعدد 145 بطاقة ذكية لمدينة الحمام وقرى البنجر، وعدد 24 بطاقة لمدينة النجيلة، و20 بطاقة للسلوم، و54 بطاقة لسيوة، وعدد 16 بطاقة لقريتي راي الحكمة والقصر، و91 لمدينة الضبعة وقرية الجلالة، وعدد 10 بطاقات ذكية لمدينة العلمين وقرية سيدي عبد الرحمن، بإجمالي عدد 772 بطاقة ذكية لصرف السلع التموينية المدعمة من الجمعيات الاستهلاكية والبقالين البدالين.

وأوضح أنه سيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات التموينية الخاصة بهم لتسجيلها، و فور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم للتوجه لهذه المكاتب، لاستلام البطاقات الخاصة بهم، و معهم بطاقة الرقم القومي وعدد 3 صور منها على أن يتم إرسال رسالة (بها رقم 1) إلى رقم 9136 للحصول على الرقم السري.