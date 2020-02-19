الخارجية الصينية: تأثير كورونا على الاقتصاد مؤقت ولن يغير اتجاهه الإيجابي

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن تأثير الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصيني أمر مؤقت، ولن يغير اتجاهه الإيجابي على المدى الطويل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - في تصريح اليوم الأربعاء - إن إجراءات الوقاية من الفيروس ومكافحته التي اعتمدتها الصين تحقق الآن نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم استئناف العمل في مختلف الشركات والمؤسسات، وتسعى إلى حل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات ذات التمويل الأجنبي في الاستثمار والإنتاج والتشغيل لتقليل آثار الفيروس.

وأعرب عن ثقة بلاده في تحقيق أهدافها ومهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد الصيني هو نفسه الذي يواجهه الاقتصاد العالمي.

ودعا شوانج المجتمع الدولي إلى الوحدة والعمل معا للتغلب على الفيروس، واستعادة التبادلات الطبيعية والتعاون بين الدول في أقرب وقت ممكن، وتقديم دعم قوي لتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية والنمو المستقر للاقتصاد العالمي.