تحاول النساء الحفاظ على الزوج وخاصةً إذا كان متعدد العلاقات قبل الزواج، وتختلف طرق فعلهن ذلك، فهناك من يحاولن الحفاظ على أناقتهن بشكل دائم وهناك من يحرصن على صرف أموال الزوج حتى لا يملك ما يعينه على معرفة أخريات، وهناك من يقررن اتباع الطريقة الصعبة وهي السحر كمحاولة منهن لإبعاد أي امرأة عن أعين الزوج خلال تواجده خارج المنزل.

على الرغم من أن طريقة الحفاظ على الزواج بالسحر كانت منتشرة قديمًا إلا أن بعض السيدات مازلن يلجأن إليها، وهذا بالفعل ما يحدث داخل بعض المناطق الفقيرة بأوغندا؛ حيث تتبع السيدات هناك الطب التقليدي- كما يطلقون عليه- لمنع الزوج من الخيانة.

في بعض الأضرحة الموجودة بكاتوي وماكيندي ووكاليجا تنتشر السيدات اللاتي يساعدن المتزوجات في الحفاظ على الزوج، باستخدام بعض الأعشاب والحيوانات، وفقًا لموقع "newvision" الأوغندي.

تختلف طرق السيدات في السحر، فهناك من تمنح النساء مساحيق مواد عشبية لوضعها في طعام الزوج يوميًا والعصائر التي يتناولها خلال تواجده بالمنزل، باعتبار أن هذه الأشياء تدفع الرجل لفقدان الاهتمام بالنساء الأخريات.

والطرق الأخرى تعتمد أحداها على وضع جزء من ملابس الرجل الداخلية مع جلود حيوانات في حقيبة وتعليقها خلف السرير الذي ينام فيه دون أن يراها، وسعر ذلك يبدأ من 2000 شلن أوغندي، أما الطريقة الثالثة فهي وضع خيوط من قميص الزوج أو ملابسه الداخلية في الأعشاب والاحتفاظ بهم في حقيبة المرأة مع عدم السماح لها بالتحرك من دونهم، وذلك حتى يشعر الرجل برائحة كريهة حينما يقترب من امرأة أخرى، وفي حالة نسيانها ذلك يجب شراء نوع نادر من الدجاج ليعود مفعول الأعشاب مجددًا.

وتعتمد الطريقة الرابعة على منح المرأة أنبوب به دخان لتتحدث داخله وتردد اسم الزوج بالكامل وما هي الأشياء التي ترغب أن ينفذها زوجها، أما الطريقة الأخيرة فيها وضع المرأة لقطرات من البول الخاص بها في طعام وشراب الرجل حتى يظل يحبها.

يقول جوزيف موسالو، مستشار في جامعة أوغندا المسيحية بموكونو، إن السحر لم يكن حلا للأزواج الذين لديهم مشاكل في زواجهم، بل هو مجرد تلاعب بعقول النساء بهدف الاستفادة المادية.

وأضاف أن استغلال النساء بالسحر يحدث في الأماكن الفقيرة لانخفاض ثقافة المرأة هناك وانجذابها لأي شيء يضمن لها بقاء الزوج بجانبها، مؤكدًا أنه بمجرد انخراط النساء في هذا الطريق يصعب عليهن الابتعاد عنه لأن أي شيء إيجابي يحدث من الزوج يعتقدن بأنه مفعول السحر.

وأوضح أن انهيار التواصل بين الرجل والمرأة وفقدان الثقة والاحترام بينهما وعدم التضحية هي الأشياء التي تجعل الزوج ينفر من عش الزوجية، وهذا الشيء تستغله النساء اللاتي يعملن بالأضرحة لتحقيق مكاسب مادية.