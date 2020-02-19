الكرملين: العقوبات الأمريكية ضد «روسنفط» لن تؤثر على العلاقات بين روسيا وفنزويلا

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة (روسنفط) والشركة التابعة لها (روسنفط ترادينج إس إيه) على العلاقات الثنائية بين روسيا وفنزويلا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء -:" إن هذه العقوبات، التي نعتبرها غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا، بل على العكس هذه العلاقات تتطور وستواصل تطورها".

وأضاف: "بالنسبة للشركة الروسية نفسها، فقد أعلنت أنها تعتزم النظر في إمكانية حماية مصالحها الخاصة قضائيا باستخدام الآليات الأخرى المتاحة، ولذلك سيتم اتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد".

وكانت واشنطن قد أدرجت أمس الثلاثاء شركة (روسنفط ترايدينج" (فرع شركة "روسنفط" التجاري في سويسرا) ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا، وذلك لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.