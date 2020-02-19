وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع «آسيان» لمواجهة كورونا

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمواجهة تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وانغ -خلال اجتماعين منفصلين في لاوس مع وزيري خارجية فيتنام وتايلاند، على هامش الاجتماع الخاص لوزراء خارجية آسيان والصين حول فيروس كورونا المقرر غدا الخميس، وفقا لوزارة الخارجية الصينية- إنه يتعين على الصين ودول آسيان تدعيم التعاون لمواجهة الفيروس وحماية حياة وصحة شعوب الصين ودول الرابطة.

وأضاف وانغ أن بلاده تقدر الإجراءات المناسبة والمعقولة التي اتخذتها تايلاند وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الصداقة بين الجانبين سيتم تعميقها بعد الفوز في المعركة ضد الفيروس.

واعتبر وانغ أن الاجتماع الخاص لرابطة آسيان والصين المقرر غدا حول فيروس كورونا سيكون ناجحا وسيسهم في تعزيز الصحة العامة الإقليمية.