مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث سير بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 8 آخرين إثر سقوط سيارة ميكروباص بالترعة بمركز منفلوط في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من مجلس مدينة منفلوط يفيد سقوط سيارة ميكروباص بالترعة طريق منفلوط الزراعية مما أدي إلي وجود إصابات ومتوفين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بدون أرقام في الترعة طريق أسيوط منفلوط الزراعي.

وأسفر الحادث عن وفاة المدعو "علاء س ع" 24 سنة مقيم بني عدي، وإصابة كل من المدعو "محمد ع ص" 17 سنة، والمدعو "سليمان ن س" 19 سنة، والمدعو "ابرام م ر" 27 سنة، والمدعو "سامح س ص" 42 سنة، والمدعو "عبده م م" 13 سنة، والمدعو "عاصم ز ع" 19 سنة، والمدعو "كريم م ب" 19 سنة، والمدعو "محمد ع ث" 19 سنة، وجميعهم مقيمين منفلوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وإيداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفي، وجارٍ التحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.