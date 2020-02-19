تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية

أمنت قوة تابعة لقسم شرطة ثانٍ المنتزه، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، أمس الثلاثاء، حملة ميدانية مكبرة، استهدفت إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات جرى بناؤها بطريقة عشوائية، ودون ترخيص.

وتم خلال الحملة التي نُفذت في شارع ملك حفني "قبلي" منطقة العصافرة، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثانٍ المنتزه، نفذت لجنة الإزالة، بعضوية "وحدة الإيقاف والتحفظ، وممثل عن إدارة المشروعات، ومهندس المنطقة، والعضو القانوني"، القرارات، أرقام "34، 39، 40، 62، 67" لسنة 2019.

ووفقًا لمصدر أمني، جاءت الحملة، ضمن نشاط الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم العمل على إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، بالتنسيق مع إدارة الأملاك الأميرية، بهيئة السكة الحديد؛ بهدف الحفاظ على أملاك الدولة، والمظهر الحضاري أيضًا، بطول شريط السكة الحديد.

وأضاف المصدر أن عملية الإزالة جاءت لمخالفات لا يجوز تقنينها، أو سبق وتقدم أصحابها بطلبات تقنين، دون أن يسددوا رسوم الفحص أو المعاينة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

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