 المؤشر نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعاملات في طوكيو

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 4:22 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.58 في المئة ليصل إلى 23329.33 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 في المئة ليسجل 1674.38 نقطة.


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