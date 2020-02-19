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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وصعد نيكي 0.58 في المئة ليصل إلى 23329.33 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 في المئة ليسجل 1674.38 نقطة.