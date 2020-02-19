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امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.58 في المئة ليصل إلى 23329.33 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 في المئة ليسجل 1674.38 نقطة.