بر الصين الرئيسي يسجل 1749 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء انخفاضا عن حالات يوم الاثنين التي بلغت 1886 . وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير كانون الثاني.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و 185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس 132 حالة وفاة جديدة في حين توفي 116 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.