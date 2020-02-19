دراسة: أستراليين دفعوا أموالا لمشاهدة اعتداءات جنسية على أطفال في الفلبين

دفع المئات في أستراليا أموالا لمشاهدة بث مباشر لجرائم اعتداء جنسي على الأطفال في الفلبين، حسبما ذكرت وكالة حكومية لبحوث الجريمة في دراسة نشرت اليوم الأربعاء.

وسجل المعهد الأسترالي لعلم الجريمة 2714 معاملة مالية مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال على مدار 13 عاما.

وخلصت الدراسة إلى أن 256 أستراليا دفعوا 1.32 مليون دولار أسترالي (883 ألف دولار أمريكي) لمشاهدة المحتوى المسيء مباشرة عبر الإنترنت في الفترة من عام 2006 إلى 2018.

وتراوحت مدفوعات مشاهدة الاعتداءات بين 49 دولارا و390 دولارا، ودفع أكثر من نصف هؤلاء الأستراليين أكثر من دفعة واحدة.

وربط الباحثون بيانات المعاملات المالية بالتاريخ الإجرامي وسلوك عبر الإنترنت لأفراد من المعروف أنهم على اتصال بأشخاص ألقي القبض عليهم بسبب استغلالهم الجنسي للأطفال في الفلبين وأستراليا.

وذكرت "نيكول روز"، رئيسة مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية، الذي قدم البيانات المالية، أن الفلبين كانت "مركزا" لهذا النوع من الجرائم التي يتم بثها مقابل دفع أموال.

وقالت روز للصحفيين في العاصمة الأسترالية كانبرا: "للأسف، يمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مرتبطة بالفقر، وارتفاع مستوى التحدث باللغة الإنجليزية، والتغطية القوية للإنترنت والخدمات الموثوقة لتسهيل عمليات الدفع".