التموين: موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام أفضل من توقعاتنا

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن موسم الأوكازيون الشتوي الحالي جيد وأفضل من التوقعات، لافتًا إلى إقبال المواطنين على الشراء؛ بسبب تقديم خصومات حقيقية.

وأضاف حسام الدين في لقاء لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن نسب التخفيضات وصلت إلى 70%، لافتًا إلى أنها شجعت المستهلك على الاستفادة من الخصومات؛ بعد انخفاض القدرة الشرائية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن عدد شكاوى المواطنين خلال الأوكازيون بلغت 300 شكوى، مشيرًا إلى أن 80% منها شكاوى صحيحة بعرض المحل أوكازيون وهمي، و20% منها غير صحيحة.

ولفت إلى تحرير محضر مخالفة جسيمة للمحل المخالف وفقًا للقانون، موضحًا أن المحلات المخالفة نسبتها 15%، وهي نسبة محدودة للغاية وليست غريبة عالميًا.

وذكر أن الأوكازيون رواج للتاجر وحركة للأسواق وفرصة طيبة للمستهلك؛ من أجل الحصول على المنتج بسعر منطقي، متابعًا أن مد فترة الأوكازيون حتى عيد الأم، بناء على طلب التجار والغرف التجارية.

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة الماضية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي»لعام 2020 حتى يوم 21 مارس المقبل، بدلًا من انتهاء الأوكازيون في 26 فبراير الجاري، وذلك حتى عيد الأم.

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