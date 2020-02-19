«دويتشه تيليكوم» تحقق أرباحا في الربع الأخير من 2019

أعلنت شركة الاتصالات الألمانية العملاقة، "دويتشه تيليكوم"، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 654 مليون يورو مقابل خسائر قدرها 431 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، كانت 1.02 مليار يورو بزيادة نسبتها 627% عن الفترة نفسها من العام السابق حيث كانت 796 مليون يورو.

كما زادت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك بنسبة 8.2 % إلى 6.03 مليار يورو مقابل 5.57 مليار يورو خلال الربع الأخير من عام 2018.

وزاد صافي إيرادات دويتشه تيليكوم خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.4 % سنويا إلى 21.36 مليار يورو مقابل 20.26 مليار يورو في الفترة نفسها من العام السابق.

وتتوقع الشركة الألمانية استمرار زيادة إيراداتها خلال العام الحالي، كما تتوقع زيادة أرباحها المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد إلى حوالي 25.5 مليار يورو.