الوادي الجديد تواصل التجهيزات لإطلاق الملتقى التسويقي الأول للتمور

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، موقع المعرض الدائم الذي يجري إنشاءه بحي الأمل بالخارجة، استعداداََ لاستضافة الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، والمقرر إقامته على أرض المحافظة خلال الفترة من ١٩ حتى ٢١ مارس المقبل.

وشددت مجدى على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالاستراحة الممتازة وتجميل الواجهات المحيطة بالموقع للظهور بالمظهر اللائق وتحقيق الأهداف المأمولة من المهرجان.

وأضافت أن المحافظة تستعد لتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور، حيث تجرى المحافظة إعداد المحاور المختلفة للمهرجان المصرى الأول للتمور، وسيتم إطلاقه للمرة الأولى من المحافظة التي تتميز بإنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

وأشار إلى أن المهرجان سيتم من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.