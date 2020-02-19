 حارس الإسماعيلي: أشكر الجماهير على المساندة وهدفنا العودة لمنصات التتويج - بوابة الشروق
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حارس الإسماعيلي: أشكر الجماهير على المساندة وهدفنا العودة لمنصات التتويج

محمد الهادي
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 12:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 12:37 م

توجه محمد مجدي، حارس مرمى الإسماعيلي، بالشكر لجمهور ناديه بعد مساندته في مباراة الرجاء المغربي، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال مجدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: "أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مساندتى ومؤازرتى فى مواجهة الرجاء".

وأضاف: "بالتأكيد الفريق يستعيد قوته الضاربة بحضور الجماهير التي تمثل الدافع الأول للاعبين على التألق بأرض الملعب".

وواصل: "تألقي يعود لمدربي سعفان الصغير والجهاز الفني واللاعبين".

واختتم حديثه: "هدفنا العودة لمنصات التتويج ونتطلع لنقل تلك الانتصارات على صعيد منافسات الدوري والكأس".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.


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