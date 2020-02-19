مدبولي: الحكومة الحالية ليست مسئولة عن التشابكات المالية بين الوزارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات، ولكنها تحلها وتعمل على عدم وجودها بين الجهات الحكومية مستقبلا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن شركات قطاع الأعمال كانت مدينة بأرقام كبيرة جدا، ووزارة الكهرباء مدينة للبترول، واستطعنا أن نساوي هذا الأمر بالأخذ من أصول شركات قطاع الأعمال بما يعادل القيمة المدينة بها لوزارة الكهرباء، ونقل تلك القيمة للبترول؛ لفض التشابك التاريخي وتلك المديونيات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت توجيهاته واضحة عندما قال "خلينا نخلص من تلك المشكلة اللي بقالها عشرات السنين".

وأشار إلى أن من يأتي بعد الحكومة الحالية لن يجد تلك المشاكل مرة أخرى نتيجة القرارات التاريخية التي نتخذها، حيث إن العلاقة بين كل الجهات وبعضها واضحة.

ووجه مدبولي الشكر للوزراء على حرصهم على المصلحة العامة للبلاد، وليس مصلحة الجهة الخاصة به فقط.

ولفت إلى أنه سيتم إنهاء التشابكات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث لا يكون هناك ديون وفوائد عليها للجهات الحكومية وبعضها.

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