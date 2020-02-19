صبحي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ويبدي استعداد مصر لاستضافة أي بطولة دولية

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فلاديمير ليسين، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، برفقة ألكسندر رانتز، سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وذلك على هامش البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتي تستضيفها مصر حتى ٢٦ فبراير الجاري.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد الدولي، وكذا بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد المصري للرماية للنهوض برياضة الرماية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة أي بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ أمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.

فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية إلى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدًا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة، مستعرضاً أجندة الاتحاد، ومتحدثًا عن الاتحاد الإفريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.