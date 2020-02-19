أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على سلبية تحاليل المصاب بكورونا في مصر

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، إن سلبية نتائج التحاليل للحالة الحاملة لفيروس كورونا في مصر لا تعني أنه خالٍ من الفيروس، ولكن من المفترض أن يبقى تحت الملاحظة.

وأضاف جبور، أن حالة الأجنبي في مصر المصابة لم يظهر عليها أية أعراض من أعراض الفيروس، وإنما تم اكتشافها بالتحاليل والتي أظهرت من قبل أنها إيجابية، ومع استمرار المتابعة، ظهرت نتيجة التحاليل الأخيرة سلبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية لمكتب الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إقليم شرق المتوسط، بحضور مسئولي الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بيان مشترك مع وزارة الصحة سلبية نتائج تحاليل الشخص الأجنبي المصاب بفيروس كورونا في مصر.