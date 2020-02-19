فيروس كورونا يجبر الصين على خفض انبعاثات الكربون بـ100 مليون طن متري

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تسبب فيروس كورونا في خفض انبعاثات الكربون في الصين بنحو 100 مليون طن متري، بسبب تراجع الإنتاج في المصانع.

جاء ذلك حسب تحليل جديد لموقع "كاربون بريف" المعني بالمناخ، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقارن التقرير بين الانبعاثات الكربونية خلال فترة أسبوعين بالفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.

وتبين أنه خلال تلك الفترة من عام 2019، كانت الانبعاثات الكربونية في الصين 400 مليون طن متري، واقتربت الانبعاثات هذا العام من 300 طن متري.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات.

جاء ذلك بعد أن سجلت الصين 136 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن اللجنة الصحية في المقاطعة اليوم.

كما سجلت البلاد 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفا و185 حالة.

وذكرت السلطات أن 1824 شخصا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات يوم الثلاثاء.