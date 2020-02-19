السفير الأمريكي في ليبيا يعرب عن قلقه من الهجوم على ميناء طرابلس البحري

أعرب ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ" من الهجوم على ميناء طرابلس البحري وتأثيره على المدنيين.

ودعا السفير الأمريكي الأطراف المتحاربة إلى العودة إلى الالتزام بمفاوضات الأسبوع الجاري في جنيف بشأن وقف دائم لإطلاق النار، بعد اجتماعه مع رئيس شركة النفط الوطنية الليبية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم أن الهجوم الذي شنه ما يسمى بالجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء على ميناء بحري بمدينة طرابلس، كان يمكن أن يتسبب في "كارثة".

كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق، قد أعلن أمس الثلاثاء أن قواته استهدفت مستودعا للذخيرة في ميناء طرابلس رغم وقف هش لإطلاق النار مع خصومه المتمركزين في طرابلس.

وقال مسؤولون في طرابلس إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون إثر الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء وتسبب في تعليق عمليات الشحن، ودفع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، إلى تجميد مشاركة حكومته المعترف بها دوليا في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة الأسبوع الجاري.

ومن شأن وقف جميع المحادثات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين الطرفين المتحاربين أن يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة إنتاج النفط في ليبيا، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وانخفض إنتاج النفط منذ بدأ أنصار حفتر حصار موانئ النفط في منتصف يناير.