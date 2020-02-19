أمريكا تدعو الحكومة العراقية لوضع حد للممارسات ضد المتظاهرين السلميين

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية إلى وضع حد للممارسات ضد المتظاهرين السلميين، مجددة على الالتزام بالعلاقات بين البلدين.

وأوضحت السفارة الأمريكية ب‍بغداد - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قام بزيارة بغداد؛ لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، منوهة بأنه سلط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية بينهما والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي.

وندد "شينكر" بالهجمات ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، داعيًا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأعرب عن دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، مجددًا التأكيد على إحترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق.