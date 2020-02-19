محافظ مطروح: تنظيم قوافل تنموية بمعظم قرى المحافظة لخدمة الأهالي

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تقرر تنظيم مجموعة من القوافل التنموية، بالتعاون مع جامعة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية، وجامعة الإسكندرية مجموعة من القوافل التنموية لعدد من القرى بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مطروح في ظل توجه القيادة السياسية، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا بجميع القرى والنجوع؛ مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

ومن المقرر أن تشمل أعمال القوافل عدد من القرى بمطروح منها قافلة تنموية متكاملة لقرية زاوية العوامة، وقرية أبى مزهود بمدينة سيدي براني في الفترة من 2-5 مارس القادم لقرية زواية العوامة بمدينة الضبعة يوم 2 مارس القادم، وقرية أبو مزهود من 3 إلى 5 مارس، وأخرى لقرية بهي الدين بسيوة، بالإضافة إلى التوعية بدمج ذوي الهمم في الفترة من 10 إلى 12 مارس القادم.

ووجه، محافظ مطروح، بضرورة تقديم جميع أوجه الدعم؛ لإنجاح أعمال تلك القوافل لتحقيق الاستفادة منها لأهالي المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وقدم الشكر للدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، على جهود الجامعة وتعاونها الدائم مع المحافظة بما يعود بالنفع على الأهالي، وخدمة المجتمع المحلي.