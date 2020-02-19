بلومبرج يتأهل للمناظرة المقبلة لمرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تأهل الملياردير مايكل بلومبرج، عمدة مدنية نيويورك السابق، للمشاركة في المناظرة المقبلة المقررة اليوم الأربعاء، بين المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء تأهل بلومبرج للمناظرة بعد تجاوز الحد الأدني للتأييد في استطلاع أجرته شبكتا "ان بي ار" و"بي بي اس" بحصوله على 19 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع على المستوى الوطني بين أعضاء الحزب، ليكون من بين أوائل المتنافسين العديدين الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن كيفن شيكي مدير حملة بلومبرج قوله في بيان إن "مايك يتطلع للانضمام إلى المرشحين الديمقراطيين على المنصة وعرض وجهة نظره بأنه أفضل مرشح لهزيمة دونالد ترامب وتوحيد البلاد".

ويأتي بلومبرج في المركز الثاني بعد المرشح اليساري السيناتور بيرني ساندرز الذي حصل على 31 بالمئة من الأصوات.

وتجنب بلومبرج التدقيق من خلال تجنب الولايات الأولية والبدء في المشاركة في الانتخابات في يوم "الثلاثاء العظيم" في بداية آذار/مارس المقبل.

ومع ذلك، فقد صاحب صعوده في استطلاعات الرأي مؤخرا، التركيز عليه بشكل أكبر.

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وينفق العمدة السابق مئات الملايين من ثروته الخاصة، وبشكل كبير على الإعلانات، وهو ما دفع فريق ساندرز إلى اتهام بلومبرج بأنه يحاول شراء انتخابات.

وأظهر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تراجعا جديدا، حيث احتل المركز الثالث بحصوله على 15 بالمئة.

وجاءت السيناتور التقدمية إليزابيث وارين في المركز الرابع تلاها العمدة السابق بيت بوتيجيج الذي حقق نتائج جيدة في ولايته ايوا ونيو هامبشير في خامسا بـ8 بالمئة.