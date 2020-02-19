إنشاء وتجهيز مصيف دائم لطلاب جامعة طنطا في بلطيم

أعلن مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنشاء وتجهيز معسكر ومصيف دائم لطلاب جامعة طنطا ببلطيم، والمقرر الانتهاء منه واستلامه في منتصف مارس المقبل بطاقة استيعابية 200 طالب.

وتوجه وفد من جامعة طنطا، ضم كلا من الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك نائبا رئيس جامعة طنطا لمتابعة أعمال التجهيزات والتشطيبات بالمصيف.

وقال عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه بناء على توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بدء العمل في المصيف منذ قرابة 5 أشهر وتحديدًا في يونيو الماضي بعد إهمال أكثر من 20 عاما، وتجهيزه لإقامة مصيف ومعسكر دائم للطلاب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليًا من جميع الأعمال وجار تشطيبها على أعلى مستوى.

فيما أوضح الرفاعي مبارك، أن رئيس جامعة طنطا أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس مدينة بلطيم ومحافظة كفر الشيخ وهيئة الموانئ البحرية للانتهاء من تجهيزات المصيف في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمصيف 200 طالب، ويحتوي على ملاعب متعددة، ومساحات خضراء، وقاعات اجتماعات، ومطعم مركزي، لافتا إلى أنه من المقرر البدء في استقبال الوفود الطلابية عقب امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبدء الإجازة الصيفية، وذلك في إطار خطة الأنشطة الطلابية للجامعة.