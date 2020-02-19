 البنك الأوروبي: 100 مليون دولار لشركة صناعات غدائية للتوسع بمصر والأردن - بوابة الشروق
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البنك الأوروبي: 100 مليون دولار لشركة صناعات غدائية للتوسع بمصر والأردن

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 4:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 4:23 م

خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لإحدى شركات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، لتتمكن من ضخ استثمارات جديدة في كل من مصر والأردن.

وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء سيسمح التمويل للشركة العاملة في مصر بضخ استثمارات في إنتاج إضافي للألبان والمشروبات، لمواكبة الطلب المتزايد على منتجات الشركة، واحتياجات راس المال المتنامية.

وفضلا عن تعزيز التكامل وكفاءة قطاعي الألبان والمشروبات في مصر والأردن، يهدف التمويل أيضا إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلاسل القيمة الخاصة بالإنتاج الزراعي في كل من مصر والأردن.

من جانبه، قال طارق الشربيني رئيس قطاع الإنتاج الزراعي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة على صعيد التعاون الممتد عبر الاقتصادات المشتركة لدول عمليات البنك".

وتعد الشركة المخصص لها التمويل إحدى أكبر الشركات في سوق تداول الأسهم السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 13 مليار دولار أمريكي.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7.6 مليار يورو في أكثر من 165 مشروعا في مصر والأردن منذ بدء عملياته في البلدين عام 2012.


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